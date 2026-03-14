昨年5月にアイドルグループを卒業した高瀬愛奈がYouTuber・ヒカルの手掛けるブランド「ReZARD」の運営会社に広報として入社した。後編では、その決断を伝えたときに母から言われた言葉、グループ時代のメンバーとも少し違う職場の同僚との距離感、これからの恋愛や結婚のビジョンなど……入社して2か月が経った今の思いを聞いた。〈前後編の後編〉 【画像】率直に今の恋愛事情の質問に答えてくれた高瀬愛奈 グ