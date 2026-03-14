2026年3月14日午前9時半頃、静岡市駿河区の路上で、78歳の女性に軽四貨物車で衝突した無職の男（67）が過失運転傷害の疑いで逮捕されました。 過失運転傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡市駿河区在住の無職の男（67）です。 警察によりますと、男は2026年3月14日午前9時半頃、静岡市駿河区下川原の交差点で軽四貨物車を運転中、横断歩道を渡っていた78歳の女性に衝突した疑いが持たれています。 女性は頭部からの出血もあり、重