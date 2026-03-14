お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が13日、ニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。タレントの高田純次（79）について話した。高田に憧れて芸能界入りしたという柴田は「この間も高田純次さんのやっていたメイクをして『ラヴィット！』のロケに行ったわけですよ。それがやりたくてこの世界に入ったわけ。それで人力舎に入ったら組んだ相方が俺より高田純次さんだったのよ“ち