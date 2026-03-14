北朝鮮が14日昼ごろ、弾道ミサイル10発あまりを日本海に向けて発射したと韓国軍が発表しました。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮はきょう午後1時20分ごろ、平壌近郊の順安付近から日本海に向けて弾道ミサイル10発あまりを発射しました。韓国軍の合同参謀本部は、「追加発射に備えて監視と警戒を強化し、米日と情報を緊密に共有しながら万全の体制を維持している」としています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは今年