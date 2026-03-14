3月12日夕方、新潟県新発田市の市道上にある信号機のない交差点で、車を運転中に歩いていた女性をはねたとして、70歳の男が現行犯逮捕されました。女性は意識不明の重体です。 過失運転致傷で現行犯逮捕されたのは、新発田市東新町に住む自称・調理師の男(70)です。男は3月12日午後6時前、新発田市東新町の市道上にある十字路交差点で、軽ワゴン車を運転中に歩いていた女性をはねました。女性は頭部から出血していて、新発田市内