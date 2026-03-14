お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が14日までに自身のブログを更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を独占配信するNetflixに“怒り”をにじませるテレビ関係者について言及した。巨人は「もう今はWBC一色ですね」と切り出すと「僕は以前からなぜかNetflixに入ってたので…運よく見れてますが見れない方か沢山いてはるでしょうね」といい「僕の大先輩の昔々ヤングオーオーの制作をしてい