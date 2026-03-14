東京大空襲から81年。避難場所と思われた防空壕の中で多くの人が亡くなりました。空襲を経験した方や専門家の証言、当時の資料などから明らかにしていきます。【写真を見る】国の命令で作られた“中にいたら死ぬ”家庭用防空壕「叫ぶ声がだんだん悲鳴に変わる」経験者が語る空襲時の体験東京・中央区の常盤小学校。廊下にある扉を開けると地下に続く階段があり、鉄製の重い扉を通り過ぎていくと、80畳ほどの空間が広がっていました