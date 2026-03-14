東京・国立代々木競技場第一体育館にて14日、『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』が開催され、FRUITS ZIPPERの月足天音、CANDY TUNEの立花琴未、村川緋杏、そして、KAWAII LAB. SOUTHによるドリームユニット「KAWAII CARAVAN 超九州」がサプライズ登場。新曲「ファンタジア」を世界最速初披露した。3人は赤いティアラや大きなリボンを身につけ、全身をキラキラとした衣装で登場。かわいさを前面