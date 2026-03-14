世界各国で被害報告されるカンボジアを拠点とする特殊詐欺。今回、約1万人がいたとされるアジトへの取材が特別に許可されました。内部には詐欺を巧妙化させる設備やマニュアルが…日本人もターゲットにしていたとみられる詐欺拠点の実態とは。【写真を見る】慌てて逃走した痕跡が。各国の警察署を偽装した部屋も…大規模詐欺拠点の内部詐欺拠点を取材内部には各国の“ニセ”警察署セットが…当局による詐欺拠点の摘発・SNSより「