ヤクルト・川端慎吾内野手（38）が引退試合に「2番・指名打者」で先発出場した。試合前の始球式セレモニーでは川端の息子がマウンドに上がり、川端の父親が捕手役を務める「親子3代」対決が実現した。川端ジュニアの見事な投球を通算1100安打の天才打者が空振り。孫のボールを祖父がキャットするという光景に、満員の神宮球場は拍手に包まれた。初回無死一塁の第1打席は一ゴロ併殺だった。