ラジオDJ、ナレーター、声優、タレントなど幅広く活躍するサッシャ（49）が14日、自身のインスタグラムを更新。気象予報士試験合格を報告した。【写真】合格証書を手にガッツポーズを決めるサッシャサッシャは気象予報士試験合格証明書の画像とともに、「合格しました！！勉強を始めて4年6回目の試験で気象予報士試験に合格することができました！！」と報告。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました