14日から、全面的に運賃が値上がりするJR東日本。値上げ幅は平均で7.1%になりますが、負担を抑える手段も併せて提案されています。【写真を見る】初乗り160円で「新宿〜品川」は…値上げする運賃はいくら？どれだけ上がる?JR東日本が民営化以来初の“値上げ”14日から、全面的に運賃が値上がりするJR東日本。値上げ前日、みどりの窓口には、平日にもかかわらず長蛇の列ができていました。息子の定期券を購入（50代）「JRの値上げ