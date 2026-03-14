農林水産省は、国内で開発された果物などの新品種の海外流出を防ぐため、同省への品種登録前でも第三者の無断輸出を差し止められる仕組みを創設する方針だ。近く与党の了承を得て、種苗法の改正案を今国会に提出する。１２月の施行を目指す。新品種は、農水省に品種登録を出願し、審査を経て登録されると、生産や販売を独占できる権利「育成者権」が与えられる。出願から登録までは最長６年かかるが、登録前に海外に流出したと