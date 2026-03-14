女優の広瀬すず（27）が14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「讃え合う、映画愛に満ち溢れた空間を思う存分浴びまして、とても幸せな時間でした。遠い山なみの光チームの皆さまが待っていてくれて」と書き出した広瀬。主演女優賞を受賞した第49回日本アカデミー賞授賞式の衣装姿を披露した。「胸がぎゅっと、ぽっかぽかに。出会えて良かったみなさま。この作品に携わっている全ての方々に、心から感