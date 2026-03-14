コメディアンの高木ブーさん（93）が2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。93歳の誕生日を報告した。「100歳目指して頑張ります」高木ブーさんは「本日93歳になっちゃいました」と報告するとともに、「今日は家族でお祝いします」と明かした。また、「大阪にいる加トちゃん＆綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました」と、加藤茶さん・綾菜さん夫妻からプレゼントがあったという。さらに、「93歳、100歳目指して頑張ります」