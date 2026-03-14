大丈夫なのか。【もっと読む】高市首相が国民を騙し討ち…選挙公約記載なし「定額働かせ放題」を施政方針演説に突如ねじ込み「風邪の疑い」で12日夜の外交日程をキャンセルした高市首相。この日、午後6時過ぎに衆院予算委員会の集中審議を終えたが、気分が悪かったのか、自席から1分程度立ち上がれず、そのまま公邸の医務官の診察を受け休養した。その後、回復したそうで、13日は定例閣議や衆院予算委に出席。元気そうだったが