【城下尊之 芸能界ぶっちゃけトーク】出川哲朗はなぜ愛される？「還暦祭り」にファン1.2万人とウンナン、有吉、バカリズムら集結！テレビのバラエティーやCMで、お笑いタレントの出川哲朗（62）の姿を見かけることが多い。僕は彼を目にするたびに〈ああ、相変わらず売れっ子だなぁ〉とうれしくなってくる。取材で彼と話したのは2004年。彼が元レースクイーンの夫人と結婚した際の報告会見が印象に残る。その後、出川が奥さん