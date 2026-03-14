お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人が１４日までに自身のブログを更新し、ＮｅｔｆｌｉｘでＷＢＣを観戦していることを明かした。「もう今はＷＢＣ一色ですね」と書き出したオール巨人。「僕は以前からなぜかＮｅｔｆｌｉｘに入ってたので…運よく見れてますが見れない方か沢山いてはるでしょうね…」とＷＢＣを堪能している様子だ。一方で「僕の大先輩の昔々ヤングオーオーの制作をしていたテレビ屋さんは怒って