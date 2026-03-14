◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の井上温大投手（２４）が先発で５回１失点の好投を見せた。初回は不運な安打や四球で２死満塁のピンチを招いたものの、元巨人・ウォーカーを空振り三振に抑え無失点で切り抜けた。４回先頭のウォーカーに左翼へ一発を浴びたが、要所で三振を奪い計６奪三振をマーク。「３者凡退が最後の回しかなかったが、悪い中でも粘ることができたの