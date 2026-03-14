AKB48の小栗有以（24）が14日、都内で「小栗有以2026年4月始まりカレンダー」発売記念イベントに出席した。自身にとって3冊目のカレンダー。今年1月に東京・亀戸で撮影した。「今回はマイナス、マイナスで引き算して、ナチュラルな感じ」をテーマに掲げ「アイドルスマイルをしないと心がけて撮影しました。カメラ目線でニカっと笑わないと約束しての撮影でした」とありのままの姿を見せたという。4月は、向井地美音のAKB48