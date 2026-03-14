【セリエA】トリノ 4−1 パルマ（日本時間3月14日／スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノ）【映像】痛恨の「股抜き失点」（実際の様子）パルマのGK鈴木彩艶にとって、あまりにもほろ苦い復帰戦となってしまった。開始早々の痛恨ミスを含む4失点の大敗に、現地メディアからも厳しい視線が注がれている。鈴木は昨年11月5日のミラン戦で左手の中指と舟状骨を骨折する重傷を負い、チームを長期離脱。手術と懸命なリハビリを経