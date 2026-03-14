フジテレビバラエティー「千鳥の鬼レンチャン」への出演などで話題のシンガー・ソングライターのKAY−Iが14日、最新曲「他の誰かじゃない、ただ君を愛したい」を配信リリースした。現代を生きる人々が抱える孤独や不安に寄り添う歌詞とどこか懐かしさを感じさせるメロディーが特徴で、真っすぐな愛を歌い上げた一曲。昨年公開されたショート版はSNSを中心に幅広い共感を得ており、満を持しての配信となった。SNSの総フォロワ