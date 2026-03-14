3月14日、B1東地区の茨城ロボッツは、ヤンジェミンが全治未定の右膝内側側副靱帯損傷と診断されたことを発表した。 韓国出身で現在26歳のヤンは、201センチ93キロのスモールフォワード。2020－21シーズンからBリーグでプレーし、来日6年目の今シーズンから茨城に移籍した。B1リーグ戦では39試合に出場し、1試合平均12分28秒のプレータイムで、2.9得点1.7リバウンド0