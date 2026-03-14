（高雄中央社）南部・高雄市と熊本県、米アリゾナ州は米国時間の12日、経済交流促進に向けた覚書を締結した。陳其邁（ちんきまい）高雄市長は、産業面や技術面、国境を越えた人材育成などで協力を深め、世界のサプライチェーン（供給網）の強靭（きょうじん）性をより強化すると語った。高雄市と熊本県は友好交流協定を結んでいる。産業協力や都市交流の基礎を築くことを目的に、双方の訪問団が11日に桃園国際空港で合流し、渡米し