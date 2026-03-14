美容にかける費用は？【グラフで見る】子育て世代の美容事情を大調査「こんなところにもしみが…」「クマのせいで疲れ顔に…」など、年齢とともに気になる部分が増えてくる肌悩み。でも、美容にかけるお金も時間も限られているのが子育て世代です。そこでレタスクラブWEBでは、お肌の悩みから美容にかける費用まで、子育て世代のリアルな美容事情を調査しました。（2026/1/9〜2026/1/15実施：回答者のうち「女性・既婚・子どもあり