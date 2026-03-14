パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーのあき氏が講師を務めるオンラインセミナー「暗い・動く・映り込むを完全攻略 水族館撮影講座」を4月16日（木）に開催する。 ドスパラの会員向けサービス「ドスパラクリエイティブプロダクション」（DCP）の一環として実施するオンラインセミナー。 あき氏が長年の水族館撮影で培った、水槽内を撮影するための