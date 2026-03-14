横浜F・マリノスの遠野大弥が、衝撃のボレー弾でスタジアムを沸かせた。横浜FMは３月14日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節でジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。スコアレスで迎えた52分、鮮烈なゴールが生まれた。左CKは一度相手にクリアされたが、ボールは大きく空中へ。ペナルティエリア手前中央で反応した遠野が、落ちてきたボールをダイレクトで左足一閃。豪快に振り抜いたシュートは強烈な弾道でゴール