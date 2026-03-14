トランプ米大統領は31日から訪中して、中国の習近平国家主席との首脳会談などの政治日程をこなす。この訪中には、ルビオ米国務長官も同行する。しかしルビオ長官は中国による「制裁対象人物」だ。中国がルビオ長官への制裁を撤回するのか、あるいは特例として入国を認めるかなど、中国側の扱いに注目が集まっている。フランスメディアのRFIが、香港英字紙のサウスチャイナ・モーニング・ポストを引用するなどして伝えた。サウスチ