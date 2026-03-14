◇明治安田J1百年構想リーグ第6節横浜M2―0千葉（2026年3月14日日産スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは14日、各地で9試合が行われ、東地区の横浜Mはホームで千葉に2―0で快勝した。後半7分に左CKのこぼれ球にMF遠野が反応。ダイレクトで左足ボレーを放つと相手の頭をかすめてコースを変えたボールがネットを揺らした。後半29分には縦パスを受けたFW谷村がトラップで反転。豪快に左足でゴールに左上に突き刺した。守