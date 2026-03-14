◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ王者・松本流星(帝拳)＜12回戦＞同級（2026年3月15日横浜BUNTAI）プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式計量が14日、横浜市内のホテルで開かれ、昨年9月の王座決定戦のダイレクトリマッチとなるWBA世界ミニマム級タイトルマッチは初防衛戦の正規王者・松本流星（27＝帝拳、7勝4KO）、挑戦者の同級4位・高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）ともにリミッ