元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。12球団キャンプで見た成長が楽しみな未完の大器の名前を明かした。片岡氏が「聞いていると、もの凄く評価が高い」というのがロッテのドラフト1位・石垣元気投手（18）だ。逆に「凄すぎてとめなきゃいけないレベル」だという。健大高崎時代は甲子園で最速155キロを計測した豪腕の持ち主。その球威は持って生まれたものだが、「ただ