11日のメイン11R、3歳登録馬特別の「兵庫オーナーズセレクト賞」（ダート1500メートル、12頭立て）を勝利したのは、小牧太（58）騎乗の2番人気ゴーゴーツヨシ（牝3＝小牧、父ナダル）。後方でじっくり脚をためるこの馬のスタイルを生かし切り、4角ではもう先頭。最後は1番人気のミルトイブニング（牡3＝保利平、父タイセイレジェンド）に2馬身差をつけて先頭で駆け抜けた。姫路での2度の重賞挑戦は5、7着だったが、ここでは力