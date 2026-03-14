歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。TBS「アッコにおまかせ！」の終了まで1カ月を切り、現在の心境を吐露した。40年MCを務めた「アッコにおまかせ！」が今月29日に最終回を迎える和田。それをきっかけに新しい仕事も決まっていることを明かしつつ「『アッコにおまかせ！』が終わっても、和田アキ子が消えるわけ