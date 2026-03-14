◇ワールドベースボールクラシック準々決勝ドミニカ共和国10-0韓国7回コールド（現地時間13日、マイアミ）素晴らしいホームへのヘッドスライディングからの走塁技術を見せたドミニカ共和国のフアン・ソト選手。Netflixの試合後インタビューに応じ、「準備してきたことをやっただけで、いい結果が出てよかった」などと語りました。3回のキャッチャーのタッチをかいくぐる“神走塁”についてふれられると、「自然にあの動きが