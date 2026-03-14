俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）、片桐健滋監督が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に主演する山崎賢人イベントでは、原作の野田サトル氏からのコメントも到着。「今回の網走監獄襲撃編ですが原作で言いますと全31巻でいう13巻あたり。私の中ではもう約9年前に連載していた漫画です。脚本については納得いく