野球日本代表・侍ジャパンに選出されている1998年度生まれの選手たちが「同級生会」を実施。15日に控える準々決勝に向けて結束を高めたことを明かしました。この会に参加したのは、エース・山本由伸投手やここまで好リリーフを続けている種市篤暉投手、藤平尚真投手。野手からも牧秀悟選手と佐藤輝明選手といった豪華な顔ぶれとなりました。それぞれのSNSでもこの会の開催を報告。笑顔での集合写真を掲載しました。連投起用にも応