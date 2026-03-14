歌手でタレントのDAIGO（47）が、14日までに自身のXを更新。妻の女優北川景子を祝福した。「第49回日本アカデミー賞」授賞式が13日に行われ、妻の北川が映画「ナイトフラワー」で優秀主演女優賞を受賞した。DAIGOは、北川の名前が記された賞状とトロフィーの写真とともに「家に帰ったら、素敵なトロフィーと表彰状が！めちゃ嬉しい素晴らしい」とポストした。また「森田さん、内田監督と共におめでとうぃっしゅ」と、優秀監督賞