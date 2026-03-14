Photo: かとパン ROOMIE 2026年1月18日掲載の記事より転載 新年を迎えて、寒さが本気を出してきたので、私も本気で使える防寒対策グッズを揃えて装備しています！その中でも、ワークマンで神コスパの防寒グッズを見つけたので紹介しますね。1,000円でお釣りがくるよ ワークマンTHE MAX PREMIUM THERMO Plus