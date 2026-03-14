第６回ＷＢＣの準々決勝で大敗し、ベスト４進出を逃した韓国代表が何やら不穏な空気に包まれてきている。１３日（日本時間１４日）にマイアミのローンデポ・パークで対戦したドミニカ共和国に投打で圧倒され、０―１０で７回コールド負け。序盤の２回に３点を先制されてから後手に回り、９投手をつぎ込む決死の策も実らず、大差をつけられて９回まで戦うことも許されなかった。代表チームは１次ラウンドで苦戦しながらもＣ組