【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの辻希美・杉浦太陽、その長女の希空（のあ）が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）に出演。報道陣の囲み取材に応じ、辻が家族で叶えたい夢を明かした。【写真】辻ちゃんファミリー初の3人揃ったイベント裏側◆辻希美、ランウェイでは娘・希空に「ついていきたい」イベント登壇前