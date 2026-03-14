【モデルプレス＝2026/03/14】女優の平祐奈が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】27歳朝ドラ女優、レースーソックスから美脚覗くガーリーコーデ◆平祐奈、ガーリーファッション着こなすガーリーなビックカラートップスにストライプ柄のジャケットを合わせた平。レースソックスから美しい脚を覗かせた。◆「マイナビ TGC2026 S/S