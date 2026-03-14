WBC準々決勝野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米フロリダ州マイアミで準々決勝が行われ、ドミニカ共和国（D組1位）が韓国（C組2位）に10-0の7回コールドで快勝。4強進出を決めた。スター軍団が実力を遺憾なく発揮した一戦にファンはお祭り騒ぎ。陽気なドミニカメディアは決勝でぶつかるかもしれない日本の挨拶を学ぼうとしていた。優勝候補が実力をまざまざと見せつけた。ドミニカ共和