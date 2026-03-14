香川県で初めてとなる日本陸上競技連盟公認のフルマラソン大会「かがわマラソン2026」の発着地点となるあなぶきアリーナ香川（高松市サンポート）で、14日午前10時からランナーの受付が始まりました。 県内外から訪れた多くのランナーが長蛇の列を作り、地元の高校生などボランティアスタッフからビブスや参加賞のＴシャツなどを受け取っていました。 受付は午後７時まで行われます。 （北海