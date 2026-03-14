おかやま山陽高校（浅口市鴨方町六条院中）の生徒は、イノシシが農家の畑などを荒らす被害の抑制に役立ててもらおうと、毎年捕獲用の檻を作っています。12日、２つの檻が浅口市に寄贈されました。 機械科の１年生から３年生までの約20人が2025年９月から授業や部活の時間に作業し、３月に完成したということです。製作した高校生は「塊で作ると重くなってしまうので、分解できるようにボルトでとめています。ボルトを外すこと