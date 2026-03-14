杉浦太陽・希空・辻希美 杉浦太陽・辻希美・希空が「AEON Pay」のCMキャラクターに就任。14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催中の『マイナビ TGC 2026 S／S』で親子揃ってランウェイを歩いた。開催前には、囲み取材に応じ、辻は「CM出演が決まった時は『よし！』ってガッツポーズしたよね」、杉浦は「３人で共演はうれしかった」、希空は「早くパパとママと一緒に仕事したかったんでやっとだって」と声