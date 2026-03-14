◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節水戸―ＦＣ東京（１４日・ケーズデンキスタジアム水戸）ＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、水戸戦の前半２２分に負傷交代した。担架で運び出される際には苦悶（くもん）の表情を浮かべ、深刻さを漂わせた。今月１９日に発表となる日本代表の英国遠征（２８日スコットランド戦、３１日イングランド戦）に影響が出る可能性も浮上した。左サイドバックで開幕から６試合連続先発