侍ジャパンが１３日（日本時間１４日）、公式インスタグラムを更新し、アドバイザーのパドレス・ダルビッシュ有投手が米・マイアミで行われた練習に再合流した模様を公開した。ダルビッシュは２月に行われた宮崎での強化合宿にフル参加。ＷＢＣ球の扱いやピッチクロック、ピッチコムの対策などを選手に寄り添いながらアドバイスしていた。その後はチームから離れており、１次ラウンド中には侍ジャパンのベンチにダルビッシュの