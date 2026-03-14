◇春季東京都高校野球１次予選▽１回戦堀越１０Ｘ―０啓明学園＝６回コールド（１４日・堀越球場）全国のトップを切って東京で春季大会が開幕。今季から新たに導入されるＤＨ制を使っての公式戦がスタートした。堀越は「３番・ＤＨ」で背番号９の荒関悦詩外野手（３年）を起用。一方、ベンチ入りが１２人の啓明学園は、ＤＨ制を使うことなく試合に臨んだ。堀越は、１回裏２死無走者から荒関が右越え二塁打を放つと、これが