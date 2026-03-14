１３日、瓜渚湖畔で満開のチューリップを楽しむ観光客。（紹興＝新華社記者／徐碰）【新華社紹興3月14日】中国浙江省紹興市柯橋区の瓜渚湖畔で13日、「2026湖畔花海シーズン」が開幕し、色とりどりのチューリップ53万本以上が来場者を迎えた。期間中は特設マーケットやコンサートなどのイベントも実施。春の花を楽しむ機会を提供し、観光消費を促進する。１３日、チューリップの花で彩られた瓜渚湖畔。（ドローンから、