タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が１４日、放送された。この日はタレントのヒコロヒーがゲスト出演。藤本らは浮いた話を聞かないヒコロヒーの恋愛について根掘り葉掘り質問をぶつけるもヒコロヒーはのらりくらり。藤本が「彼氏にするならどういうタイプの人がいい？」と尋ねると「男前やった